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Работодатели могут получить компенсацию за уплаченные страховые взносы
Вчера, 11:16
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Предприятия и организации области могут подать заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер по снижению производственного травматизма.
Данная государственная услуга предполагает компенсацию страхователям до 20% от суммы страховых взносов по страхованию от несчастных случаев на производстве, уплаченных ими в предшествующем году.
Тамбовское региональное отделение Фонда напоминает, что средства должны быть потрачены на предупредительные меры по снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости своих работников.
Объем финансирования затрат на охрану труда за счет соцстраха можно увеличить с 20% до 30%, если эти 10% направить на санаторно-курортное лечение сотрудников предпенсионного возраста.
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