Тамбовчан ждет минусовая температура 0 В ночь с 30 апреля на 1 мая жителей Тамбовской области ждет минусовая температура.

На Студенце прошел ежегодный субботник 0 Сегодня прошел субботник на Студенце - традиционное весеннее мероприятие в месте основания города-крепости Тамбов. Как и в прошлом году, субботник прошел в районе дачных кооперативов.

Депутаты решили продать помещение в доме за 1,1 млн рублей 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы разгорелись жаркие дебаты вокруг приватизации нежилого помещения (де-факто квартиры) в жилом доме по ул. Красносельская, 3 площадью 52,3 кв. м.

Прекращено одно из уголовных дел в отношении Павла Горбунова 0 В отношении генерального директора ООО «СЗ «Компания Козерог» Павла Горбунова следственные органы приняли решение прекратить уголовное дело по факту невыплаты заработной платы.

В Тамбове не стали переименовывать Рассказовское шоссе в шоссе Героев Донбасса 0 Совет по наименованию и переименованию Тамбовской городской Думы рассмотрел предложение регионального отделения партии «Справедливая Россия – за правду» о переименовании в городе Тамбове Рассказовского шоссе в шоссе Героев Донбасса.

В Тамбове стартовал фестиваль цветов 0 Вчера в Тамбове стартовал XIV Фестиваль цветов (0+), участники расположились в парке культуры и отдыха. Садоводы со всей области и не только представят гостям комнатные растения, цветочную рассаду, саженцы плодовых деревьев и декоративные кустарники.

ТВРЗ получит заказы на 3 млрд рублей 0 «Тамбовский вагоноремонтный завод» (ТВРЗ, филиал структуры РЖД АО «Вагонреммаш») получил дополнительные заказы на сумму более 3 млрд руб. Об этом заявило руководство области на встрече с работниками. Дополнительно на заводе планируют создать более 300 рабочих мест.

Жители пос. Тамбовский лесхоз ждут реакцию от властей на застройку Пригородного леса 0 День ото дня ситуация в пос. Тамбовский лесхоз по застройке участка прибрежной зоны площадью 6 тыс. кв.м. обостряется. Застройщик участка по ул. Лесная намерен оградить берег и лес бетонным забором. Жители категорически против, они выстроились живой цепью на пути строительной техники.

Директор «Парка культуры и отдыха» Мичуринска подозревается в преступлении 0 По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха» города Мичуринска Людмилы Сарафановой, подозреваемой в превышении должностных полномочий.

В Тамбове прошла акция в поддержку армии 0 27 апреля на площади «Музыки» в Тамбове прошел митинг в поддержку спецоперации российской армии на Украине. По информации региональных властей в мероприятии приняли участие около 7 тыс. человек.

Депутаты безвозмездно передали стадион «Спартак» 0 Сегодня на заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение безвозмездно передать стадион «Спартак» из собственности города в собственность Тамбовской области. Целью передачи было заявлено приведение стадиона в нормативное состояние и дальнейшее финансирование всех расходов, связанных

Жители поселка Тамбовский лесхоз намерены живой цепью защищать лес 0 Нарастает конфликтная ситуация в поселке Тамбовский лесхоз в пригороде Тамбова, где жители выступают против застройки прибрежной зоны р. Цна. Долгие годы ситуация находилась в замороженном состоянии, и вот опять начались телодвижения, недавно приезжали потенциальные застройщики, которые начали

Участок дороги по улице Магистральной расширят до 4 полос 0 В северной части Тамбова продолжаются работы по расширению участка улицы Магистральная до 4 полос в районе кольца до пересечения с ул. Пахотной. На строящемся участке подрядчик планирует установить освещение, оборудовать тротуары и заездные карманы для общественного транспорта.

Дорожный фонд области дополнительно получит 1,5 млрд рублей 0 Правительство России распределило между регионами дополнительные денежные средства на региональные дорожные фонды. В частности наш регион дополнительно получит 1,5 млрд рублей.

В Тамбове прошел крестный ход 0 24 апреля по центральным улицам Тамбова прошел крестный ход в честь дня Пасхи. Маршрут крестного хода пролёг от Покровского собора до Вознесенского женского монастыря. По маршруту было временно ограничено движение транспортных средств.

В Первомайском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей 0 Вчера на территории Первомайского района произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 69-летняя женщина, ещё три человека с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Любимый вид отдыха - путешествия по странам 0 Компания SuperJob провела опрос среди жителей города Тамбова по вопросу предпочтений по видам отдыха. По результатам исследования самый любимый вид отдыха – путешествия по странам мира и городам.

При строительстве экотехнопарка планируется применение передовых технологий 0 Недавно делегация АО «ТСК» встретились с руководством крупнейшего в восточной Европе комплекса по переработке отходов «Восток» группы компаний «Эколайн», который располагается в Московской области. На нем отбирают 30 видов вторичного сырья и переработка отходов этого мусорного гиганта достигает 75%

Долги по зарплате превышают 60 млн рублей 0 В Тамбовской области остается сложной ситуация по росту задолженности по заработной плате.

Долгие годы сирота не могла получить жилье 0 Прокуратура через суд добилась обеспечения сироты благоустроенным жильем. Как было установлено еще в 2016 году сирота была включена в список нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. Однако положенное жилье заявительнице так и не предоставили.