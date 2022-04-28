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В Тамбове стартовал фестиваль цветов
Сегодня, 09:25
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Вчера в Тамбове стартовал XIV Фестиваль цветов (0+), участники расположились в парке культуры и отдыха. Садоводы со всей области и не только представят гостям комнатные растения, цветочную рассаду, саженцы плодовых деревьев и декоративные кустарники.
Фестиваль пройдет сегодня и завтра в период с 9 утра до 6 вечера.
В этот раз в мероприятии приехали принять участие садоводы из Воронежа, Пензы, Ростова-на-Дону и Краснодарского края.
Фото: Антон Мартынов
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