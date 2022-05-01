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В Тамбове пройдет библионочь
27 мая в Тамбове на базе библиотеки им. А.С. Пушкина, а также на других площадках пройдет всероссийская акция библионочь (6+). Гостей ждут выставки, мастер-классы, театр теней, перформансы и настольные игры. Амбассадором мероприятия объявлен Государственный академический ансамбль песни и танца Тамбовской области «Ивушка».
Надо отметить, что за последние годы библионочь пройдет в очном формате.
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