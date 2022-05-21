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В Тамбовской области увеличилась численность лесной дичи

Сегодня, 09:13
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В Тамбовской области увеличилась численность лесной дичиКак передает пресс-служба управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области в нашем регионе за год общая численность тетерева на охраняемых территориях увеличилась на 63%, глухаря — на 9%, рябчика на 19%. Стоит отметить, что глухарь и рябчик занесены в Красную книгу Тамбовской области.

Кроме того, в апреле проходила работа по учету лесной (боровой) дичи.
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