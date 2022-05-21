Россельхозбанк и Фонд развития промышленности Тамбовской области будут вместе развивать экономику региона 0 Под председательством главы региона Максима Егорова состоялось заседание антикризисного штаба в сфере промышленности области. В ходе совещания обсуждались меры государственной поддержки промышленных предприятий области, а также работа организаций в новых экономических условиях.

Почти 1 тысяча человек приняла участие в забеге в Тамбове 0 Вчера в Тамбове прошел всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ. На дорожку вышло 950 любителей и спортсменов. Было предложено несколько дистанций от 1 до 10 и 21 км. На каждой дистанции определяли абсолютных победителей, а также разыгрывали призы и подарки.

В Тамбовской области увеличилась численность лесной дичи 0 Как передает пресс-служба управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области в нашем регионе за год общая численность тетерева на охраняемых территориях увеличилась на 63%, глухаря — на 9%, рябчика на 19%.

Тамбовчане требуют навести порядок в деятельности управляющих компаний 0 Жильцов в многоквартирных домах часто не устраивает работа управляющих компаний. Чтобы как-то воздействовать на нерадивых управленцев, жильцы обращаются за помощью в органы государственной власти и местного самоуправления.

В соцучреждения поставляли масло неизвестного происхождения 0 Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям при осуществлении мониторинга ветеринарно-сопроводительных документов в системе ФГИС «Меркурий», установлена поставка молочной продукции неизвестного происхождения в социальные учреждения Тамбовской области.

На следующей неделе жителей области теплая жаркая погода 0 На следующей неделе в Тамбовской области температура воздуха в четверг достигнет 22 градусов тепла. Временами возможны осадки в виде дождя.

Глухонемого украинца оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил РФ 0 Тамбовский районный суд оштрафовал глухонемого гражданина Украины за дискредитацию вооруженных сил РФ. Согласно вердикту суда беженец проживает в парк-отеле «Амакс» в Пригородном лесу. Штраф ему предстоит заплатить за картинку, которую он выложил в чате группы «Амакс Мариуполь» в Viber с текстом:

Пропавшую в Тамбове школьницу нашли живой 0 Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшего подростка. Как сообщили в следственном комитете, девочка жива, она находилась у подруги.

Директора УК «Новый век» подозревают в совершении преступления 0 После проверки сотрудниками УМВД России по г. Тамбову деятельности управляющей компании «Новый век», которая обслуживает дом № 82 по ул. Мичуринская материалы проверки были переданы в следственный комитет.

В Тамбовской области примут меры для недопущения распространения холеры 0 В Правительстве Тамбовской области обсудили план мероприятий по предупреждению распространения опасных инфекций, в том числе холеры и чумы в регионе. В настоящее время в регионе опасные инфекции не зафиксированы, но опасность возникновения очага всегда существует.

Прокуратура потребовала уволить заместителя главы администрации Мичуринска 0 Прокуратура потребовала от руководителя города Мичуринска уволить своего заместителя Марину Самылину, замешанную в нарушении антикоррупционного законодательства. Ранее суд признал виновной Самылину в совершении ряда преступлений, связанных с ремонтом местного парка.

Возбуждено уголовное дело после исчезновения подростка 0 Следственные органы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) возбудили уголовное дело после исчезновения 14-летней Виктории, которая накануне днём ушла из дома по ул. Советской в Тамбове и обратно не вернулась.

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении Геннадия Берстенева 0 Сегодня Тамбовский областной суд удовлетворил апелляцию на решение Ленинского районного суда города Тамбова прекратить уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Элитстрой» Геннадия Берстенева.

В Тамбовской области ожидаются заморозки 0 Завтра в Тамбовской области ранним утром ожидаются заморозки до -2 градусов. При такой погоде возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня на территории районов Тамбовской области.

Небольшие дома исключат из программы капремонта 0 Депутаты Тамбовской областной Думы рассматривают вопрос о внесении изменений в региональный закон о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах. Законодатели намерены принять поправки, согласно которым, если в доме менее пяти квартир, то он не подлежит включению в программу, а те

В Тамбове сгорел частный дом 0 Ночью на перекрестке улиц Стремянной и Мира в Тамбове загорелся частный дом. На момент прибытия спасателей и пожарных уже горели два гаража и надворные постройки, а также открытым пламенем горела крыша дома.

В Мичуринске в результате обрушения здания погиб мужчина 0 В Мичуринске в районе Учхоз Роща мужчину, который разбирал заброшенное здание, завалило кирпичами. Во время очередного удара фрагмент кирпичной кладки упал на него.

Около Правительства области машина ушла под землю 0 Сегодня утром в районе Правительства Тамбовской области на улице Максима Горького в Тамбове произошёл порыв на распределительной сети, в результате чего, по информации портала «ПроТамбов», произошло размытие грунта, и припаркованная машина провалилась в асфальт. Автомобиль из «провала» оперативно

Работа есть: Более 230 вакансий в АПК доступно на платформе Свое Фермерство в Тамбовской области 0 Общее количество вакансий в сфере АПК, размещенных в сервисе «Работа» на цифровой платформе Россельхозбанка Свое Фермерство, превысило 13 тысяч. В базе сервиса в качестве работодателей представлено более 2000 компаний по всей России. Так, более 230 вакансий на сервисе представлено в Тамбовской

Максим Егоров намерен направить максимум усилий на развитие туризма в области 0 Вчера в нашем регионе начала свою работу делегация ключевых туристических операторов России, основная задача оценить туристические потенциал региона. Гостям со всей страны предстоит оценить маршрут выходного дня «Мичуринск — Тамбов», а также наш туристические потенциал и инфраструктуру.