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В Тамбове строят новое здание налоговой службы

Сегодня, 11:10
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В Тамбове строят новое здание налоговой службы В 2023 году в Тамбове должны ввести в эксплуатацию новое здание налоговой службы на школьном проспекте. Административное здание по площади будет составлять почти 6 тыс. кв.м. В настоящее время ведутся работы по устройству окон, систем вентиляции, кондиционирования и водоснабжения.

На завершающем этапе работы по устройству кровли здания: монтажу пароизоляции, утеплителя и др. В режиме «одного окна» налогоплательщики смогут получить необходимые услуги. На территории объекта планируется создание просторной парковки для сотрудников и посетителей налоговой службы.
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