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Установлена личность матери ребенка, которого обнаружили на свалке

Сегодня, 11:38
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Установлена личность матери ребенка, которого обнаружили на свалке Правоохранительные органы установили личность матери новорожденного младенца, тело которого было обнаружено местными жителями в пластиковом пакете на мусорном полигоне в этом году в Первомайском районе.

Как установили следователи жительница одного из сельских поселений Первомайского района вместе со своей матерью в спешке покинули домовладение и уехали в другой регион. В ходе досмотра дома 34-летней женщины следователи обнаружили следы крови, в том числе, и на одежде. Исследование образцов ДНК подтвердило, что женщина является матерью ребенка, обнаруженного на свалке.

Выяснилось, что ребенок родился дома без признаков жизни, мать решила его отнести на свалку, так как испугалась возможной ответственности.
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Установлена личность матери ребенка, которого обнаружили на свалке

Сегодня, 11:38
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