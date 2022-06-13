Установлена личность матери ребенка, которого обнаружили на свалке 0 Правоохранительные органы установили личность матери новорожденного младенца, тело которого было обнаружено местными жителями в пластиковом пакете на мусорном полигоне в этом году в Первомайском районе.

За 1,5 млрд. рублей отремонтируют дорогу «Каспий» – Селезни – Сосновка» 0 Из федерального бюджета выделят дополнительно 1,5 млрд рублей на ремонт дороги «Каспий» – Селезни – Сосновка». Капитально отремонтируют почти 50 км дорожного полотна. В текущем году запланирован ремонт более 200 км дорог и 186 погонных метров мостов.

Народный парк в Тамбове появится на Набережной 0 В Тамбове на ул. Набережная в границах улиц Энгельса и 60 лет Октября планируют создать народный парк.

Россельхозбанк принял участие в V Съезде Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Тамбовской области 0 В Петровском районе Тамбовской области прошел V съезд Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) региона. В работе Съезда приняли участие представители законодательной и исполнительной власти области, органы местного самоуправления, Тамбовский филиал Россельхозбанка,

Авиашоу в этом году планируют провести в августе 0 Традиционное авиашоу (0+), которое проводится на военном аэродроме в Лётке должно пройти в августе. Об этом нaписал на свoей странице в социальной сeти глава администрации Тaмбова Максим Косeнков.

Стартовал обратный отсчет до юбилея Тамбовской области 0 27 сентября Тамбовской области исполняет 85 лет в честь этого события в Тамбове в районе парка культуры и отдыха стартовал обратный отсчет до знакового события. С апреля в области проходят мероприятия, посвящённые предстоящему празднику - различные соревнования, выставки и другие события.

50 тысяч тамбовчан приняли участие в праздничных мероприятиях 0 В Тамбове завершились праздничные мероприятия посвященные Дню города и Дню России, по оценкам организаторов в них приняло участие около 50 тысяч человек.

Евгений Парасотка: "Юрий Хохлов был человеком нового времени" 0 Редакции "Тамбов-информ" стало известно, что руководитель Тамбовского регионального отделения партии «Новые люди» Евгений Парасотка принял участие в похоронах известного промышленника, хозяйственника и управленца Ю. Хохлова.

Артем Александров: «Городские чиновники игнорируют горожан» 0 Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров в своем Telegram канале раскритиковал работу администрации города Тамбова с обращениями граждан.

В Тамбовской области отремонтируют дорогу Моршанск–Пичаево 0 Долгие годы жители Пичаевского района ждали ремонта дороги Моршанск–Пичаево, и вот наконец-то в 2022 году она будет отремонтирована.

В Мичуринском районе утонул мужчина 0 Вчера в районе деревни Ярок на берегу реки Лесной Воронеж обнаружили труп 64-летнего жителя Липецкой области, который приехал к своим родственникам погостить.

«Единая Россия» и КПРФ определились с кандидатами на Главу Тамбовской области 0 В пятницу состоялись партийные конференции «Единой России» и КПРФ, на которых были выдвинуты кандидаты на должность Главы Тамбовской области.

В Тамбовской области планируют ввести противопожарный режим 0 В ближайшие дни в Тамбовской области планируют ввести противопожарный режим из-за жаркой и сухой погоды. На данный момент в Тамбовской области уже установлен пожароопасный сезон.

В Тамбове стартовали праздничные мероприятия 0 Вчера в Тамбове стартовали праздничные мероприятия посвященные Дню города. В парке культуры и отдыха стартовал концерт духового оркестра имени В.И. Агапкина и оркестра города Донецка.

Мичуринские ветераны боевых действий скорбят по поводу безвременной кончины руководителя ГК АСБ Юрия Хохлова 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» во главе с Председателем Правления И. И. Волковым выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной Юрия Михайловича Хохлова.

В день города в Тамбове будет работать уличный кинотеатр 0 12 июня в Тамбове с 20 до 23 часов в сквере имени В.В. Сенько будет работать уличный кинотеатр. Сначала планируется трансляция отечественных мультфильмов для детей и взрослых, а затем зрителям покажут военную драму 2021 года «Лётчик» (12+), в основу которой легли сразу несколько реальных историй

В Моршанске открылся новый пункт приёма платежей 0 В Моршанске на Октябрьской площади, 29 открылся новый пункт приема платежей АО «ТОСК». До этого касса работала по адресу Интернациональная,51 на втором этаже, что было не очень удобно для многих посетителей, в частности для пенсионеров. Новый пункт приёма платежей находится на первом этаже в 40-ка

Музейная комната «Боевой славы» в г. Мичуринске пополнилась новыми экспонатами боевого стрелкового оружия 0 Время неумолимо идет вперед, но вместе с тем оно не властно над памятью народа. Школьники в настоящее время мало знают о подвигах героев интернациональных войн и военных конфликтах. Возникает постоянная необходимость приблизить немеркнущие подвиги народа, примеры гражданского долга к сознанию,

Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины после падения дерева 0 Следственные органы по результатам экспертизы по факту гибели пенсионерки от упавшего дерева в Ахлебиновской роще приняли решение возбудить уголовное дело по статье – «халатность».