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Фотограф из Мичуринска получил 17 лет за растление малолетних
Вчера, 10:23
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Суд вынес приговор фотографу из Мичуринска, признав его виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности четырех малолетних девочек в возрасте от 10-ти до 13-ти лет по ст. ст. 135 и 132 УК РФ.
В ходе рассмотрение дела было установлено, что фотограф неоднократно завлекал к себе домой малолетних девочек, у себя дома вел с ними разговоры на интимные темы, просил танцевать перед ним, а также совершал в их отношении действия сексуального характера.
Суд приговорил педофила к 17 годам лишения свободы.
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