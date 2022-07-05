Километр нового водовода обойдется в 16 млн рублей 0 В рамках программы «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» планируется проложить новый водовод в микрорайоне Ласки и на территории Тамбов–6 за 16 млн рублей.

Для завершения работ в филармонии требуется 1,5 миллиардов рублей 0 Управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области объявило конкурс на определение подрядчика для выполнения очередного этапа работ по реконструкции здания концертного зала филармонии в Тамбове. В этот раз на работы планируют выделить 42 млн рублей, а всего на завершении работ

Суд приостановил деятельность кафе «Семейный очаг» 0 По решению суда на 30 дней приостановлена деятельность кафе «Семейный очаг» в городе Рассказово, где после выпускного вечера произошло массовое отравление посетителей.

Пять кандидатов выдвинуты на пост Главы Тамбовской области 0 В Тамбовской области завершился прием документов на выдвижение кандидатур на пост главы Тамбовской области, выборы состоятся в сентябре текущего года.

Тамбовчанам предложили отказаться от пластиковых пакетов 0 В Международный день отказа от пластиковых пакетов в Тамбове и в Мичуринске была проведена экологическая акция среди всех желающих отказаться от пластиковых пакетов в пользу альтернативных вариантов: бумажных пакетов, текстильных эко-сумок.

В Мичуринске отметили памятную дату – День ветеранов боевых действий 0 1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится всё более известной.

Родители учеников лицея № 29 обеспокоены затянувшимся ремонтом 0 В адрес редакции ИА «Тамбов-информ» стали поступать обращения от родителей учеников лицея № 29 города Тамбова, которые обеспокоены затянувшимися ремонтными работами образовательного учреждения.

В Тамбовской области повысились тарифы на коммунальные услуги 0 Плановое изменение тарифов на коммунальные услуги произошло с 1 июля 2022 года. Рост тарифов на электроэнергию, тепловую энергию в среднем по области составил 4,5%, цены на газ выросли не более 3,5%, несмотря на резкое подорожание материалов на капремонты, значительное увеличение оптовых цен,

В Ржаксинском районе прошёл День Тамбовского поля 0 Вчера в Ржаксинском районе на базе хозяйства АО «Каменское» прошёл День Тамбовского поля. В мероприятии приняли участие сотни человек представители сельхозпредприятий, органов власти, кредитных учреждений и другие специалисты.

В Тамбове в срок не завершили капремонт лицея № 29 0 До 1 июля текущего года должны были завершить работы по капитальному ремонту лицея № 29 по ул. Степана Разина в Тамбове. Весной на заседании городской Думы замглавы горадминистрации Антонина Колодина заявила, что отклонений от графика ремонтных работ нет.

В Тамбове жильцы дома добиваются капремонта с учетом их пожеланий 0 На днях состоялось собрание жильцов дома № 131 по ул. Чичканова вопросу проведения капитального ремонта фасада. Это один из самых больших в городе домов насчитывающий 18 подъездов.

Депутат: власти хотят повесить на горожан новые расходы 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы глава администрации города Максим Косенков рассказал об актуальной судебной практике, суть которой сводится к тому, что не город должен заниматься рядом направлений в городском хозяйстве, а управляющие компании.

Цна загрязнена железом, нитрит-ионами, фосфат-ионами 0 Специалисты Росприроднадзора провели обследование акватории реки Цны в Тамбовской области на предмет ее загрязнения вредными веществами.

Выпускной вечер в Рассказово привел к массовому отравлению 0 Правоохранительные органы проводят проверку по факту массового отравления школьников и их родителей после выпускного вечера.

В Инжавинском районе отремонтируют дорогу 5 км за 64 млн рублей 0 64 млн рублей выделено на ремонт проблемной дороги в Инжавинском районе на участке от села Красивка в сторону Сатино. Работы должны завершить к 1 октябрю текущего года.

Поток экотуристов вырастет до 22 млн человек в год к 2025 г. – Россельхозбанк 0 Туристический поток на заповедных и сельских территориях к 2025 году вырастет до 20-22 млн человек в год. Такой вид туризма принесет порядка 100-120 млрд рублей реального дохода в сельской местности и составит 1,7-2,2 % от общего дохода сельского хозяйства. Россельхозбанк провел анализ отрасли и

Прокуратурой района принимаются меры к надлежащей организации освещения детской площадки 0 Прокуратурой Бондарского района проведена проверка по обращению местной жительницы о ненадлежащем освещении детской площадки в пос. Строительный Бондарского района Тамбовской области.

Около 950 абонентов Тамбовской области подключены к газу по программе догазификации 0 В регионе продолжается реализация областной программы социальной газификации. За это время выполнено полное подключение почти 950 домовладений.

Ремонт сквера имени Н.Х. Рыбакова обойдется в 6,5 млн рублей 0 В Тамбове приступили к работам по ремонту сквера имени Н.Х. Рыбакова, которые должны завершиться в августе. По словам подрядчика, на территории установят чугунные литые светильники, которые преобразят облик сквера.

Сегодня жители юга Тамбова останутся без воды 0 Сегодня в Тамбове южная и центральная часть города останется без воды в связи с проводимыми «РКС-Тамбов» работами по ремонту линии переключения на водозаборном узле №3. Воду должны дать завтра с утра.