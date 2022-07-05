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На пяти пляжах в Тамбовской области запретили купаться

Сегодня, 09:52
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На пяти пляжах в Тамбовской области запретили купаться В разгар купального сезона Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области по итогам замеров качества воды не рекомендует купаться в следующих водных объектах:

- пруд с. Керша, Бондарский район,

- пруд ул. Меховая фабрика, Рассказово,

- пруд «Аэродромный», с. 2-я Гавриловка,

- пруд а/д Тамбов-Умёт, р. п. Умёт,

- р. Ворона, Кирсановский район, п. Садовка.

По указанным адресам выявлены отклонения по качеству воды, которые могут привести к негативным последствиям для отдыхающих.

Фото: Ольга Смыкова
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