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На пяти пляжах в Тамбовской области запретили купаться
Сегодня, 09:52
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В разгар купального сезона Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области по итогам замеров качества воды не рекомендует купаться в следующих водных объектах:
- пруд с. Керша, Бондарский район,
- пруд ул. Меховая фабрика, Рассказово,
- пруд «Аэродромный», с. 2-я Гавриловка,
- пруд а/д Тамбов-Умёт, р. п. Умёт,
- р. Ворона, Кирсановский район, п. Садовка.
По указанным адресам выявлены отклонения по качеству воды, которые могут привести к негативным последствиям для отдыхающих.
Фото: Ольга Смыкова
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