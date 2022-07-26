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Руководитель фонда капремонта Андрей Чернецов ушел в отставку
На днях стало известно, что ушел в отставку руководитель фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Тамбовской области Андрей Чернецов, он занимал этот пост с 2013 года.
Ранее Андрей Чернецов работал в администрации города Тамбова, а потом в системе региональной власти.
Кто займет место господина Чернецова, сейчас неизвестно.
Фото – «Новый Тамбов»
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