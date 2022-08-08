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По иску прокуратуры области материал признан экстремистским
Сегодня, 09:13
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Ленинским районным судом города Тамбова удовлетворен иск прокуратуры Тамбовской области о признании текстового материала «Рябов Анатолий Аббасович. Русский манифест» экстремистским.
В ходе проверки, по результатам которой было подготовлено указанное исковое заявление, проведено комплексное психологическое исследование, которое показало, что в тексте материала содержатся совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения (в том числе в форме призыва) к уничтожению представителей одной из национальностей и группе, выделяемой самим автором как «иногородние»; побуждение к «народной революции» путем насильственных действий в отношении представителей органов власти, а также совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания разрушительных действий, совершаемых в целях оказания воздействия на органы власти.
Решение суда вступило в законную силу, а указанный материал 03.08.2022 внесен в Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции Российской Федерации.
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