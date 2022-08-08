Россельхозбанк и Ростуризм будут совместно развивать сельский туризм 0 Россельхозбанк и Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрены информационное взаимодействие для популяризации агротуризма и совместные мероприятия для продвижения сельского туризма в России. Подписи под документом поставили

По иску прокуратуры области материал признан экстремистским 0 Ленинским районным судом города Тамбова удовлетворен иск прокуратуры Тамбовской области о признании текстового материала «Рябов Анатолий Аббасович. Русский манифест» экстремистским.

Тамбовские аграрии собрали 2 миллиона тонн зерна 0 По оперативным данным управления сельского хозяйства области, с полей собрано 45% урожая зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор зерна превышает 2 миллиона тонн. Урожайность зерновых культур зафиксирована на уровне почти 42 центнера с гектара, что значительно выше прошлогодних показателей (33

С начала 2022 года 2/3 кредитных средств на сезонные работы Россельхозбанк выдал на льготных условиях 0 В 2022 году Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу 958 млрд рублей кредитных средств, на 3,4% превысив результат за аналогичный период 2021 года. Из них 356 млрд рублей, или 37,2%, заемщики получили по льготной ставке. За этот же период количество экспортно ориентированных компаний

Прокуратура понудила администрацию восстановить уличное освещение в с. Новоюрьево 0 Прокуратура Староюрьевского района провела проверку по заявлению местной жительницы, которая обратилась на личный прием к заместителю прокурора области Сергею Долгих по вопросу отсутствия освещения на улице Пролетарской с. Новоюрьево.

Из-за аварии жители пригорода Тамбова остались без воды 0 В Тамбовском районе произошёл порыв на семиметровом отрезке водовода 300 мм, который питает два поселка Строитель и Бокино. На месте аварии, которая произошла в воскресенье, работали две бригады, в том числе специалисты из Тамбова.

В Тамбове запущен первый городской поезд 0 Жители северной части Тамбова теперь за считанные минуты смогут добраться до центра города, не тратя время в пробках. Это стало возможным благодаря запуску первого городского поезда и открытию остановочного пункта в микрорайоне Радужный.

РСХБ снизил ставки по потребкредитам: минимальная ставка составляет 5,5% 0 Россельхозбанк снизил ставки по программам потребительского кредитования. Общее снижение ставок составило до 1 процентных пункта, минимальная ставка по таким программам с 5 августа составляет 5,5% годовых.

В Воронинском заповеднике обнаружили парнопеса 0 В Воронинском заповеднике обнаружили новый вид насекомого, который не был распространен в нашей зоне и включённого в Красную книгу России это парнопес крупный из семейства ос.

Уличный фитнес-парк на Набережной в Тамбове станет самым большим в России 0 В народном фитнес-парке в Тамбове приступили к установке 46 уличных тренажеров для занятий спортом. Стоит отметить, что по количеству тренажёров народный фитнес-парк в нашем городе будет самый большой в России.

В Тамбове усугубляется проблема подтопления жилых микрорайонов 0 На днях в Тамбовской городской Думе состоялось рабочее совещание по проблеме подтопления жилых домов в микрорайоне «ТЭЦ» грунтовыми водами. По словам председателя комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артема Александров проблема носит системный характер, охватывает практически все районы

В регионе установилась аномально жаркая погода 0 Сегодня и завтра в Тамбовской области будет аномально жаркая погода. Днем столбик термометра в тени превысит 30 градусов тепла.

В Тамбовской области проходят соревнования по спортивному ориентированию 0 Вчера в нашем регионе стартовало Первенство России по спортивному ориентированию и открытые областные соревнования «В гостях у тамбовского волка». Мероприятие проходит с 5 по 7 августа на территории близ базы отдыха ТГТУ «Сосновый угол», а также в окрестностях села Лысые горы.

Юные десантники приняли участие в проведении мероприятия, посвящённого Дню ВДВ 0 Проблема подготовленности молодых людей к службе в армии, формирование у будущих защитников Родины качеств настоящего воина является актуальной, тем более что сегодня в мире складывается очень напряженная обстановка, усиливается противостояние с Западом, в западных СМИ нагнетается военная истерия.

В Тамбове вернули речной фонтан 0 В Тамбове на канале реки Цна вернули речной фонтан. Конструкцию вновь установили на привычное место. Фонтан будет работать поздней осени ежедневно с 10:00 до 23:00. С 20:00 он будет подсвечиваться разноцветными огнями.

Уклонист из Тамбова пойдет под суд 0 Весной текущего года сотрудник центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата города Тамбова лично вручила молодому человеку из Тамбова две повестки о необходимости явки в военкомат. В тоже время парень проигнорировал вызовы в военкомат.

В поселке «Северный» Тамбова решат многолетнюю проблему с водоотведением 0 К главе региона обратилась Людмила Гусева с просьбой разобраться с подключением к сетям канализационно-насосной станции в микрорайоне «Первомайский» («Майский»). Заявитель живет в поселке «Северный». Несколько лет назад здесь построили многоэтажки. И теперь канализационно-насосная станция на

В Тамбове определили официальные точки продажи арбузов и дынь 0 Администрация города Тамбова согласовала 14 официальных точек, где горожане и гости города могут купить бахчевые культуры

В Мичуринске отметили День ВДВ 0 02 августа 2022 г. --День Воздушно-десантных войск. Знаменитой «крылатой пехоте» исполнилось 92 года. Вместе с миллионами россиян праздник отмечают и мичуринцы.

В 1,5 раза увеличен выпуск молока и сливочного масла 0 С начала года в Тамбовской области в 1,5 раза увеличен выпуск молока и сливочного масла, на 15% выросло производство мяса и субпродуктов, а мясных полуфабрикатов — на 12%. Значительный рост отмечается и по производству кисломолочных продуктов в 2,5 раза.