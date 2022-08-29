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Комиссия по делам несовершеннолетних провела акцию "Помоги пойти учиться"
Сегодня, 10:51
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Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение августа была организована акция «Помоги пойти учиться», которую поддержали сотрудники линейного отдела УМВД России на транспорте, УМВД России по городу Тамбову. Подарки в виде канцелярских и школьных принадлежностей предоставил Российский детский фонд, а кафе «Ванильное небо» организовало праздничное угощение.
К 1 сентября в Парке культуры и отдыха провели благотворительное мероприятие для будущих первоклассников из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Начальник управления опеки и попечительства, защиты прав несовершеннолетних Елена Гребенюк вручила подарки с канцелярскими принадлежностями и обратилась к детям и родителям, присутствовавшим на празднике, выразив уверенность в том, что сегодняшний заряд отличного настроения станет импульсом для успешной учебы и отличных оценок в школе.
Сегодня 13 будущих первоклассников из семей, состоящих на учете, вместе с родителями были приглашены в Парк культуры и отдыха на праздничное мероприятие
«Мы хотели подарить детям такой праздник, чтобы он надолго остался в памяти, - говорит Наталья Толстых, начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, - а также предоставить возможность побыть родителям с детьми, испытать общие эмоции. Это очень важно для семейного сближения, которого так не хватает этим детям»
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