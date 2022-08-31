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Прокуратура в судебном порядке признала незаконными действия адвокатской палаты
Вчера, 16:04
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Прокуратурой Тамбовской области установлены факты необеспечения участия адвокатов в заседаниях районных судов вследствие того, что уведомления о необходимости такого участия направлялись посредством курьера либо по телефону вне разработанной подсистемы АРПН КИС АР.
Срывы судебных заседаний обусловили возможность нарушения прав и законных интересов неопределенного круга лиц, а также разумных сроков судопроизводства, что послужило основанием для обращения надзорного ведомства в суд.
По результатам рассмотрения административного дела в суде прокуратура доказала незаконность действий адвокатской палаты региона в части отказа в приеме уведомлений, поступающих от правоохранительных органов и суда о назначении адвокатов в качестве защитников и представителей за счет государства.
Решением Ленинского районного суда г. Тамбова, обращенным к немедленному исполнению, требования прокуратуры области удовлетворены в полном объеме.
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