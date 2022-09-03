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Медицинские работники привлечены к ответственности за коррупционные правонарушения
Сегодня, 10:03
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В декабре 2021 года к медицинским регистраторам и врачу-терапевту одного из лечебных учреждений города Мичуринска обратился местный житель с просьбой оформить фиктивный листок нетрудоспособности сроком 45 дней за денежное вознаграждение в размере 13 500 руб.
В силу ст. 75 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» подобная ситуация порождает конфликт интересов, и медицинский работник обязан проинформировать об этом в письменной форме своего руководителя.
Прокурорская проверка показала, что от указанных медицинских работников информация о возникновении конфликта интересов главному врачу больницы не была представлена.
За допущенное нарушение антикоррупционных стандартов медицинские работники по постановлению прокурора города привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.6.29 КоАП РФ (непредставление медицинским работником информации о возникновении конфликта интересов руководителю медицинской организации, в которой он работает).
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