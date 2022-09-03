До Тамбовской области докатился смог от лесных пожаров 0 Сегодня жители Тамбова и области местами наблюдали густой смог и едкий запах гари.

Медицинские работники привлечены к ответственности за коррупционные правонарушения 0 В декабре 2021 года к медицинским регистраторам и врачу-терапевту одного из лечебных учреждений города Мичуринска обратился местный житель с просьбой оформить фиктивный листок нетрудоспособности сроком 45 дней за денежное вознаграждение в размере 13 500 руб.

Пороховой завод вдвое увеличивает зарплату работникам 0 С 1 сентября руководство ФКП «Тамбовский пороховой завод» приняло решение о повышении заработной платы работникам предприятия. Это связано с увеличением объемов производства и расширением производственных мощностей.

После вмешательства прокуратуры устранены нарушения при реализации нацпроекта «Здравоохранение» 0 Прокуратурой города в рамках осуществления надзора за соблюдением бюджетного законодательства в сфере проведения закупок для государственных нужд при реализации национального проекта «Здравоохранение» выявлены нарушения.

Вековой лес в поселке Тригуляй может быть вырублен 0 Жители поселка Тригуляй в Тамбовском районе бьют тревогу - местные власти решили отдать под размещение садоводческого товарищества участки вековых лесов, которые располагаются вокруг поселка. В частности, речь идет об СНТ «Февраль». При этом в документах нет никах ограничений по застройке, хотя

На пешеходном переходе в Кирсанове легковушка сбила женщину с ребёнком 0 Вчера утром в Кирсанове водитель легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе мать с ребенком.

Годами жители Притамбовья не могут дождаться ремонта дороги 0 В 23 километрах от областного центра жители нескольких поселений Большелиповицкого сельсовета не могут добиться ремонта основной дороги. Речь идет о деревнях Андреевка, Поповка, Герасимовка. К селам проехать можно только в хорошую погоду летом, если ехать полями.

Россельхозбанк поздравил студентов Мичуринского ГАУ с Днем знаний 0 Первого сентября в Мичуринском государственном аграрном университете на территории коллекционного сада, заложенного всемирно известным селекционером-практиком Иваном Владимировичем Мичуриным, состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня знаний.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об организации незаконной миграции 0 Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенное группой

Жители Строителя выразят мнение о возможном присоединении к Тамбову 0 Сегодня, 2 сентября, по инициативе жителей поселка Строитель стартует голосование о его возможном присоединении к Тамбову. Выразить свое мнение может каждый совершеннолетний житель Строителя. Голосование пройдет через портал Госуслуг.

В Тамбовской области начали оформлять цифровые Карты болельщика 0 Теперь в Тамбовской области каждый желающий может оформить электронную карточку болельщика через систему госуслуг. После оформления через систему нужно будет подтвердить личность в МФЦ.

Прокуратура в судебном порядке признала незаконными действия адвокатской палаты 0 Прокуратурой Тамбовской области установлены факты необеспечения участия адвокатов в заседаниях районных судов вследствие того, что уведомления о необходимости такого участия направлялись посредством курьера либо по телефону вне разработанной подсистемы АРПН КИС АР.

В Тамбове появилась специальная техника для сбора вторсырья 0 Вторсырье в Тамбове и области теперь будет собирать специальная техника. Регоператор ТКО пополнил парк техники новым мусоровозом. Раньше для сбора вторсырья из специальных контейнеров использовали резервную технику, теперь же появилась специализированная. Машина уже вышла на маршрут на этой неделе.

Комиссия по делам несовершеннолетних провела акцию "Помоги пойти учиться" 0 Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение августа была организована акция «Помоги пойти учиться», которую поддержали сотрудники линейного отдела УМВД России на транспорте, УМВД России по городу Тамбову. Подарки в виде канцелярских и школьных принадлежностей

Школы Тамбовской области готовы к началу нового учебного года 0 Образовательные организации региона успешно прошли проверку готовности к новому учебному году. Особое внимание специалисты уделили вопросам комплексной безопасности: это пожарная и антитеррористическая безопасность, безопасность здоровья и жизнедеятельности, безопасность на дорогах.

Руководство администрации Мичуринского района награждено благодарностями союза ветеранов Афганистана 0 Председатель Правления местного отделения Тамбовской области общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Волков И. И. вместе с одним из членов ветеранской организации Топильской Р. В. 16 августа 2022 г. посетили административное здание Мичуринского района.

Житель Тамбовской области взял кредит и отправил мошенникам 2,6 млн рублей 0 Курьезный случай произошел еще в середине прошлого месяца. По сообщению УМВД в полицейский участок Мичуринска обратился 45-летний местный гражданин. Он рассказал, что получил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником одного из банков по вопросам безопасности и начал объяснять

В Сосновском районе прошли «Атмановские кулачки» 0 В десятый раз в Сосновском районе прошли «Атмановские кулачки» это крупнейший праздник русского этноспорта.

Тамбовский «Спартак» в очередной раз проиграл 0 Тамбовский «Спартак» продолжил серию неудачных игр на этот раз проиграл в Брянске местному «Динамо» со счётом 1:3.