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Прошло торжественное собрание посвященное Дню финансиста
Сегодня, 09:28
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В учебном театре ТГУ имени Г.Р. Державина прошло торжественное собрание посвященное Дню финансиста. Главной целью бюджетной и финансовой политики является улучшение качества жизни населения. В сфере прямой ответственности государства находятся услуги образования, здравоохранения, культурного и духовного развития, безусловное выполнение всех социальных гарантий, обеспечение и укрепление безопасности страны. Всё это невозможно без стабильной бюджетной и финансовой системы регионов и страны в целом.
День финансиста отмечается 8 сентября. Именно в этот день, в 1802 году – 220 лет назад, Император Александр I подписал манифест об учреждении министерства финансов.
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