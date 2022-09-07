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» » В тестовом режиме вводят дополнительные авиарейсы по маршруту «Тамбов — Москва – Тамбов»

В тестовом режиме вводят дополнительные авиарейсы по маршруту «Тамбов — Москва – Тамбов»

Сегодня, 09:41
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В тестовом режиме вводят дополнительные авиарейсы по маршруту «Тамбов — Москва – Тамбов»15-го, 22-го и 29-го сентября в тестовом режиме введены дополнительные авиарейсы по маршруту «Тамбов — Москва – Тамбов». Решение об организации дополнительных вылетом из Тамбова в Москву было принято по итогам мониторинга востребованности воздушного сообщения между областным центром и столицей.

Впервые дополнительные рейсы ввели во время 6-го Всероссийского форума «Среда для жизни», который прошел в конце августа в Тамбове.
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