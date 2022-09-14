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В Тамбове открывается хоккейный сезон

Вчера, 14:12
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В Тамбове открывается хоккейный сезонСегодня, 15 сентября, хоккейный клуб «Тамбов» проведет первый домашний матч в начавшемся сезоне Пари ВХЛ – Кубка Шелкового пути. На льду дворца спорта «Кристалл» «волки» примут пензенский «Дизель».

ХК «Тамбов» в сезоне 2022-2023 годов уже провел два выездных матча. Встреча в Воскресенске завершилась поражением тамбовчан (0:3), а в Рязани — уверенной победой «волков» (5:1).

С пензенским «Дизелем» хоккейный клуб «Тамбов» в матчах Высшей хоккейной лиги встречался восемь раз. Три из них завершились победой тамбовчан. Сейчас команды соседствуют в турнирной таблице. ХК «Тамбов» занимает восемнадцатую строчку, ХК «Дизель» — девятнадцатую.
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