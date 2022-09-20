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Прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова выявлены факты незаконного использования муниципального имущества
20 сентября 2022
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Прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова проведена проверка соблюдения законодательства при использовании муниципального имущества.
Установлено, что администрацией города передано в аренду муниципальному предприятию «Тамбовгортранс» имущество для организации деятельности троллейбусного транспорта, внутригородских автомобильных (автобусных) пассажирских перевозок.
Муниципальным предприятием в свою очередь часть такого имущества передана в пользование третьим лицам для размещения информационных и рекламных конструкций. При этом, в нарушение требований действующего законодательства муниципальное имущество передано без договора и в отсутствие согласия собственника.
По фактам выявленных нарушений в адрес руководителя муниципального предприятия внесено представление. После вмешательства прокуратуры приняты меры к устранению нарушений, использование муниципального имущества осуществляется в установленном законом порядке.
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