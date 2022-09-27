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Исторический квартал в Тамбове отдали под застройку

Сегодня, 16:15
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Исторический квартал в Тамбове отдали под застройку ООО «Тамбовпромстройинвест» станет застройщиком исторического квартала в Тамбове в границах улиц Архиепископа Луки, Советской, Ленинградской и Набережной. Решение принято по итогам общественных обсуждений.

Территорию планируют застроить многоквартирными домами - двух 4-этажных домов секционного типа. Многоэтажки будут располагаться вглубь квартала от улицы Архиепископа Луки.

Учредителем ООО «Тамбовпромстройинвест» является Артемова Надежда Александровна.
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