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Проект застройки жилого квартала в центре Тамбова отклонен
Сегодня, 09:46
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Окончательно подведены итоги общественных обсуждений по проекту многоэтажной застройки в границах улиц Ленинградской, Базарной, Комсомольской и Карла Маркса.
Проект, предложенный ООО «Первая строительная компания» был отклонен подавляющим числом голосов местных жителей, которые отказались отдавать свои дома под застройку многоэтажками. И областная комиссия практически единогласно проголосовала за отклонение.
Договор о развитии застроенной территории было заключен еще в 2016 году, и истек в конце прошлого года, но это не помешало провести общественные обсуждения.
Депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров подчёркивает, что добиться победы на данном этапе жителям помогли высокая самоорганизация и чёткая позиция.
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