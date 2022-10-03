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Главу сельсовета обвиняют в служебном подлоге
Сегодня, 09:27
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Прокурором Сосновского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Ламского сельсовета. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог).
По версии следствия, в октябре 2021 года к главе сельсовета обратился знакомый с просьбой о содействии в освобождении 35-летнего сына от обязательных работ, назначенных приговором суда за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, которые тот должен был отбывать на территории муниципального образования.
Имея доверительные отношения с отцом осужденного, глава сельсовета составил и заполнил табели учета рабочего времени осужденного к обязательным работам за октябрь и ноябрь 2021 года, согласно которым последний якобы отбыл обязательные работы в количестве 89 часов, после чего направил их в территориальную уголовно-исполнительную инспекцию.
Преступные действия главы сельсовета повлекли освобождение осужденного от части наказания, назначенного последнему на основании приговора суда.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.
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