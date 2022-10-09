Россельхозбанк в Тамбове выступил на конференции по повышению финансовой грамотности 0 Заместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка Александр Обыдённов принял участие в работе делового центра, который открылся на базе одного из подразделений Державинского университета. Мероприятие объединило на своей площадке руководство региона, представителей федеральных органов

Тамбовчане убрали от мусора берег Цны 0 В Пригородном лесу Тамбова прошел субботник. Тамбовчане убрали от мусора берег Цны протяженностью один километр. Экологическая акция организована по проекту «Вода России» нацпроекта «Экология».

В Тамбове открылась выставка картин Александра Стрыгина 0 В Тамбове в КДЦ «Мир» бесплатно можно посетить выставку картин Александра Стрыгина (0+).

Один из символов Тамбова в сфере ЖКХ выставлен на продажу 0 За 7 млн рублей планируют продать строение «Белый бак», который располагается в Советском районе города Тамбова, в одноименном микрорайоне.

Тамбовчане: «В квартирах холодно и сыро» 0 Несмотря на то, что еще в сентябре было объявлено о начале отопительного сезона в Тамбова до настоящего момента во многих квартирах нет тепла, об этом сообщает горожане, жалуясь Главе Тамбовской области.

«Спартак» обыграл липецкий «Металлург» 0 Вчера на выезде тамбовский ФК «Спартак» вышел на поле с липецким «Металлургом». В начале первого тайма липчане чаще владели мячом, но острых моментов у ворот обеих команд почти не было.

За 9 млн рублей предприниматель из Подмосковья опилит деревья в Тамбове 0 До конца года в Тамбове предприниматель из Московской области за 9 млн рублей произведет удаление аварийных и сухостойных деревьев и выкорчевывание пней. Больше всего сухостойных и аварийных деревьев запланировано попилить в центральной части областного центра. В частности, в адресный список вошли

В посёлке Тригуляй идёт борьба за сохранение леса 0 По решению властей лесной участок около посёлка Тригуляй передали под освоение СНТ «Февраль». Возмущённые этим местные жители по инициативе активиста Александра Васильева стали собирать подписи для коллективного обращения в прокуратуру.

Депутаты в Мичуринске утвердили новые премии для чиновников 0 На днях состоялось 28-е заседание Мичуринского городского Совета депутатов. В повестку дня были включены 15 вопросов. Среди прочего депутаты приняли решение о введении новых премий для муниципальных служащих в городе Мичуринске. Теперь чиновникам полагаются ежеквартальные и годовые премии.

Улучшение качества жизни 75 тыс. семей – Россельхозбанк подвел итоги «сельской ипотеки» 0 Россельхозбанк выдал кредиты 75 тысячам семей на улучшение жилищных условий в рамках «Сельской ипотеки», став лидером этой программы. Общая сумма выдач достигла 150 млрд рублей. Об этом сообщил глава РСХБ Борис Листов в ходе 24-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Администрация Тамбова требует с Александра Боброва почти 6 млн рублей 0 В суде рассматривается иск администрации города Тамбова к бывшему руководителю органа Александру Боброву о взыскании почти 6 млн рублей ущерба, который был нанесен покупкой скандально известного служебного автомобиля Lexus LS 460 плюс арендная плата за его использование.

По иску прокуратуры в пользу ребенка взыскана компенсация за укус собаки 0 Заместителем прокурора области Эдуардом Гиматовым принято участие в рассмотрении гражданского дела по иску прокуратуры Советского района г. Тамбова о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка, которого укусила бездомная собака.

В Мичуринске состоялось открытие мемориальной доски солдату, погибшему во время проведения СВО 0 В г. Мичуринске 5 октября 2022 г. состоялось открытие мемориальной доски Харитонову Анатолию, погибшему во время проведения специальной военной операции на Украине.

Ушел из жизни Валерий Смолеев 0 На 72-м году ушел из жизни один из основателей тамбовского телевидения Валерий Александрович Смолеев.

С начала года Россельхозбанк выдал АПК более 1,2 трлн рублей 0 Россельхозбанк финансирует агросектор своевременно и в полном объеме: с начала 2022 года объем выдач превысил 1,2 трлн руб. Почти половина из этих средств - по льготной ставке. Об этом рассказал глава РСХБ Борис Листов в ходе 24-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень».

На заводе "КомЭк" отключили видеонаблюдение после новостей про уголовное дело 0 На мусоросортировочном комплексе "КомЭк" в Тамбовском районе с 1 октября прекращена работа объектов фото-видео фиксации, обеспечивающих контроль деятельности по обработке и захоронению твёрдых коммунальных отходов. Это произошло после того, как широкой общественности стало известно об уголовном

Тамбовчан приглашают на «Осеннюю ярмарку» 0 В предстоящую субботу, 8 октября, в Тамбове развернется «Осенняя ярмарка». Для удобства жителей и гостей региона ярмарочная торговля пройдет на центральной площадке Тамбова, рядом с Ледовым дворцом спорта «Кристалл».

По вопросам отопления в Тамбове работает горячая линия 0 С 28 сентября в городе Тамбове был объявлен отопительный сезон. В настоящее время теплоноситель поступил во многие многоквартирные дома. Пуско-наладочные работы в жилом секторе должны завершить за неделю.

Мобилизованные направились в Рязанскую область для боевого слаживания 0 Из Тамбова в Рязанскую область направилась команда мобилизованных призванных в рамках частичной мобилизации для прохождения боевого слаживания. Как отметил врио военного комиссара Тамбовской области Сергей Филатов все призванные, как правило, это граждане ранее прошедшие военную службу. По призыву,

Главу сельсовета обвиняют в служебном подлоге 0 Прокурором Сосновского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Ламского сельсовета. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог).