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Тамбовчане убрали от мусора берег Цны
В Пригородном лесу Тамбова прошел субботник. Тамбовчане убрали от мусора берег Цны протяженностью один километр. Экологическая акция организована по проекту «Вода России» нацпроекта «Экология».
В уборке приняли участие около 50 человек. Это сотрудники Донского бассейного водного управления, тамбовские экологи, студенты Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, волонтёры, а также неравнодушные жители региона. Они собрали около 7 кубометров мусора. Весь мусор отправлен на переработку.
Акция «Вода России» по уборке водоёмов и их берегов стартовала весной. В регионе провели десятки субботников на берегах рек.
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