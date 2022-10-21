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Студентам Мичуринского аграрного университета не выплатили стипендию
Сложная ситуация сложилась с задержкой выплат стипендией студентам Мичуринского государственного аграрного университета. В адрес главы Тамбовской области Максима Егорова стали поступать обращения на этот счет, что по состоянию на текущую дату стипендии за сентябрь не выплачены.«В связи с переходом Мичуринского Государственного Аграрного Университета в Миноборону, студентам не выплатили стипендию. Студенты не могут оплатить общежитие и купить еды, дети- сироты живут за счёт стипендии»,
- пишут заявители.
По предварительным сведениям, сотрудников Финансового департамента Минобрнауки России осуществлять выплаты Мичуринский ГАУ сможет в ноябре 2022 года.
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Сложная ситуация сложилась с задержкой выплат стипендией студентам Мичуринского государственного аграрного университета. В адрес главы Тамбовской области Максима Егорова стали поступать обращения на этот счет, что по состоянию на текущую дату стипендии за сентябрь не выплачены.
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