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День подразделений специального назначения (День спецназа) в России
Вчера, 18:40
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Сегодня отмечается День подразделений специального назначения (День спецназа) в России. Памятная дата установлена указом президента России от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».
24 октября 1950 года вышла директива военного министра СССР о создании отдельных рот специального назначения.
Подразделения специального назначения предназначены для ведения диверсионно-разведывательных, подрывных и специальных действий на территории иностранного государства.
В Тамбове располагается 16 отдельная бригада специального назначения ГРУ ВС России, спецназовцы, которой также несут службу на территории Украины. Некоторые из них героически погибли во время СВО, в том числе Дубовицкий Александр, Илья Самосудов и другие.
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