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Доходы Тамбовской области вырастут на 2,8 млрд рублей
Сегодня, 09:11
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В минувшую пятницу на заседании Тамбовской областной Думы были рассмотрены поправки в областной бюджет. Доходы бюджета Тамбовской области увеличиваются на 2,8 млрд рублей.
Доходы изменяются за счет роста налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет. В основном это налог на прибыль, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности Тамбовской области, акцизы на пиво, налог на профессиональный доход.
Кроме этого, доходы бюджета увеличатся за счет безвозмездных поступлений по распоряжению Правительства РФ на сумму 982 млн рублей.
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