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Проведено совещание, посвященное вопросам противодействия преступным посягательствам на финансовом рынке
Вчера, 18:00
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Сегодня, 25 октября 2022 года, под председательством прокурора области Александра Гулягина состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов.
Обсуждались вопросы анализа эффективности деятельности правоохранительных органов области по противодействию преступным посягательствам на финансовом рынке.
В работе приняли участие руководители правоохранительных органов области, работники аппарата прокуратуры области и территориальные прокуроры (посредством видео-конференц-связи).
Всеми участниками отмечены важность проведения комплекса мероприятий по противодействию негативным проявлениям в указанных сферах, необходимость принятия дополнительных мер по выявлению и пресечению преступных посягательств, связанных с привлечением мошенническим путем средств граждан (финансовые пирамиды), псевдолизинговой деятельностью, незаконным получением кредита, использованием цифровой валюты и цифровых финансовых активов, а также легализацией доходов, полученных в результате совершения преступлений на финансовом рынке.
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