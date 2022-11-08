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В Тамбове реконструируют территорию около Дома культуры «Знамя труда».
Сегодня, 08:58
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В Тамбове идёт масштабная реконструкция территории около Дома культуры «Знамя труда». Работы продлятся до конца ноября.
На данный момент специалисты возвели каркасы декоративной стены и сцены, подготовили основания для клумб и провели электрику. Сейчас мастера укладывают тротуарную плитку на подготовленное основание.
По итогам работ тамбовчане получат площадь с клумбами рулонного газона и сценой неправильной формы. Объект будет вымощен тёмной и светло-серой плиткой.
Стену возведут на месте той, что стояла здесь раньше - с сохранением старого стиля. Напомним, реконструкцию проводят по программе «Формирование комфортной городской среды».
При этом многие общественники критически отнеслись к уничтожению стены, которая несла дух своего времени.
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