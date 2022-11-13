Прокурор обязал образовательное учреждение оснастить медицинские кабинеты необходимым оборудованием Комментариев: 0



Установлено, что ТОГБУЗ «ГКБ города Котовска» оказывает первичную медико-санитарную помощь учащимся в МБОУ «Школа-ЭКОТЕХ». При этом, оснащение двух медицинских кабинетов школы не в полной мере соответствует требованиям законодательства (отсутствуют стетофонендоскоп, динамометр кистевой, плантограф, носилки, зонды желудочные, корцанг, аппарат искусственной вентиляции легких Амбу и другие медицинские изделия).



Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, оказание первичной медико-санитарной помощи, которая может быть оказана непосредственно в образовательной организации.



В связи с тем, что отсутствие ряда медицинских изделий и оборудования препятствует оказанию надлежащей первичной медико-санитарной помощи обучающимся, прокуратура города обратилась в суд с исковым заявлением об обязании образовательное учреждение оснастить помещения медицинских кабинетов в полном объеме.



По результатам рассмотрения в суде исковые требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре города. Прокуратура города Котовска провела проверку исполнения образовательными учреждениями города законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних, в ходе которой выявила нарушения.Установлено, что ТОГБУЗ «ГКБ города Котовска» оказывает первичную медико-санитарную помощь учащимся в МБОУ «Школа-ЭКОТЕХ». При этом, оснащение двух медицинских кабинетов школы не в полной мере соответствует требованиям законодательства (отсутствуют стетофонендоскоп, динамометр кистевой, плантограф, носилки, зонды желудочные, корцанг, аппарат искусственной вентиляции легких Амбу и другие медицинские изделия).Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, оказание первичной медико-санитарной помощи, которая может быть оказана непосредственно в образовательной организации.В связи с тем, что отсутствие ряда медицинских изделий и оборудования препятствует оказанию надлежащей первичной медико-санитарной помощи обучающимся, прокуратура города обратилась в суд с исковым заявлением об обязании образовательное учреждение оснастить помещения медицинских кабинетов в полном объеме.По результатам рассмотрения в суде исковые требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре города.



