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Жители Тамбовской область - среди худших знатоков английского в России
Сегодня, 10:54
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Недавно международный образовательный центр EF Education First исследовал, насколько хорошо в России знают английский язык. Участники проекта проходили тесты на знание лексики и грамматики.
Наименьший уровень знания показали Белгородская, Курская, Оренбургская и Тамбовская области. Наиболее сведущими в основном мировом языке признаны Екатеринбург, Москва, Челябинск и Пятигорск.
При этом иностранные специалисты отметили, что интерес россиян к английскому с начала пандемии заметно возрос. Отметим, в 2021 году Российская федерация занимала 51-е место в мире по владению английским.
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