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В Сосновском районе планируют восстановить дом престарелых
Сегодня, 09:42
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По информации «Коммерсант-Черноземье», российский оператор центров по уходу за пожилыми людьми и реабилитации инвалидов «Маяк» планирует восстановить дом престарелых в селе Отъяссы (Сосновский район). Стоимость проекта оценивается в 919,8 миллионов рублей. При этом концессия рассчитана на 15 лет, за которые власти инвестируют в дом престарелых дополнительные 2,4 миллиарда рублей.
Старое здание планируется реконструировать в 2023-2025 годах, а затем построить и новое. Общая площадь комплекса составит 11,6 тысяч квадратных метров. В сумме два корпуса рассчитаны на 150 мест.
Проживание в «однушке» или «двушке» реконструированного здание обойдётся в 60,1 тысяч рублей в месяц, в номерах квартирного типа - 67,8 тысяч рублей в месяц. Окупаемость проекта составит 10 лет. Реконструкция дома престарелых позволит создать 120 новых рабочих мест.
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