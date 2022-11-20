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Авария оставила без холодной воды девять домов на юге Тамбова
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21 ноября в 9:20 девять домов на юге Тамбова остались без холодной воды из-за аварии на водоводе. Случай зафиксирован утром - в 9:20. Пострадали проживающие по следующим адресам:
— ул. Астраханская, 1/18;
— ул. Астраханская, 175/15;
— ул. Астраханская, 175/17, (к.1, к.2);
— ул. Астраханская, 175/14;
— ул. Астраханская, 175/23;
— ул. Астраханская, 175/21;
— ул. Астраханская, 175/24;
— ул. Астраханская, 175/25.
Специалисты РКС-Тамбов обратились к горожанам с просьбой запастись водой, и отметили, что восстановительные работы будут завершены в кратчайшие сроки.
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