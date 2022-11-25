Победительницы областного конкурса научных работ из Токарёвки подняли актуальный вопрос Комментариев: 0



Всего в конкурсе приняли участие 120 учащихся 10 и 11 классов. Токарёвские школьницы (научный руководитель Елена Ларионова), победившие в конкурсе, представили свои работы в номинации «Физика». К мероприятию девочки готовились почти целый год, собирая материал и проводя необходимые наблюдения.



Софья Христофорова в своей работе затронула актуальную для её родного посёлка тему — загрязнение окружающей среды в результате деятельности ОАО «Токарёвская птицефабрика». Вот уже девять лет, в тех пор как рядом с Токарёвкой построили убойный цех, жители вынуждены постоянно испытывать неудобства в связи с неприятным запахом, одним из источников которых становятся курсирующие через посёлок машины с отходами производства.



«Моя работа направлена на решение одной из главных проблем — перевоз мусора, отходов и птиц через главную улицу поселка. В работе представлены расчёты стоимости переноса дороги с центра на его окраины. Тем самым я показала в работе, что дорогу можно и нужно перенести. Я много раз слышала жалобы от жителей этих улиц, и меня заинтересовало, можно ли решить эту проблему», — поясняет тему своего исследования Софья Христофорова газете «Маяк».



Девочки отлично справились с защитой своих работ на заключительном этапе конкурса, ответив на вопросы членов жюри. Была отмечена актуальность темы и полнота её исследования, представленного в работах одиннадцатиклассниц.

Конкурс научных работ «Постигая науку» в ТГУ имени Г.Р. Державина проводится шестой раз. Основна цель конкурса — выявление и поддержка талантов среди молодёжи Тамбовщины.



Фото: архив Токарёвской СОШ №2 Учащиеся Токарёвской средней школы N2 Софья Христофорова и Дарья Лунина заняли первые два места в областном конкурсе научных работ «Постигая науку», который проводился в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина.Всего в конкурсе приняли участие 120 учащихся 10 и 11 классов. Токарёвские школьницы (научный руководитель Елена Ларионова), победившие в конкурсе, представили свои работы в номинации «Физика». К мероприятию девочки готовились почти целый год, собирая материал и проводя необходимые наблюдения.Софья Христофорова в своей работе затронула актуальную для её родного посёлка тему — загрязнение окружающей среды в результате деятельности ОАО «Токарёвская птицефабрика». Вот уже девять лет, в тех пор как рядом с Токарёвкой построили убойный цех, жители вынуждены постоянно испытывать неудобства в связи с неприятным запахом, одним из источников которых становятся курсирующие через посёлок машины с отходами производства.— поясняет тему своего исследования Софья Христофорова газете «Маяк».Девочки отлично справились с защитой своих работ на заключительном этапе конкурса, ответив на вопросы членов жюри. Была отмечена актуальность темы и полнота её исследования, представленного в работах одиннадцатиклассниц.Конкурс научных работ «Постигая науку» в ТГУ имени Г.Р. Державина проводится шестой раз. Основна цель конкурса — выявление и поддержка талантов среди молодёжи Тамбовщины.Фото: архив Токарёвской СОШ №2



