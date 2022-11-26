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Недостроенную школу в Ласках приватизируют
Сегодня, 08:39
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Депутаты Тамбовской городской Думы приняли решение о приватизации недостроенной школы в Ласках. Напомним, строительство этого долгостроя остановилось ещё в 2007 году.
Сейчас объект представляет из себя трёхэтажное кирпичное здание площадью около 3000 квадратных метров, а также земельный участок в 18600 квадратных метров. Несостоявшуюся школу выставили на электронный аукцион со стартовой ценой в 39,3 миллиона рублей.
Заявки покупателей принимаются до 19 декабря, а торги пройдут 27 декабря на федеральной электронной платформе ТЭК-Торг.
Шаг аукциона - 1,96 миллиона рублей. Напомним, власти уже пытались реконструировать объект в 2015 году, но для работ не нашли ни одного подрядчика. Поэтому в 2019 году здание законсервировали, и готовность школы сейчас - только 73%.
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