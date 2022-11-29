«Тамбовгортранс» продаст 8,5 тонн проводов троллейбусной сети Комментариев: 0



Напомним, ранее общественники и сотрудники горадминистрации решили в ближайшее время разобрать контактную сеть по улице Базарной. Всего для сохранения троллейбусного сообщения в Тамбове нужно, по оценке директора «Тамбовгортранса» Игоря Ярцева около миллиарда рублей – и на такие траты власти не пойдут. Более того, для окупаемости перевозок потребовалось бы увеличить стоимость проезда минимум до 86 рублей.



Сейчас троллейбусные сети изношены на 60%, а из 12 машин по маршрутам выходит только 4. Упадок этого вида транспорта в Тамбове связывают с банкротством производителя троллейбусов («Завода имени Урицкого» в городе Энгельс) и проигранным соперничеством с автобусами.



Несмотря на эти проблемы, активисты города продолжают борьбу за сохранение тамбовского троллейбуса. Так, недавно они подали коллективное заявление в аппарат Следственного Комитета РФ о возбуждении уголовного дела по факту «разрушения троллейбусного движения», и как следствие – «отравления города выхлопными газами». Виновными в закрытии троллейбусных маршрутов и демонтаже контактных сетей назвали тамбовскую администрацию. На заседании Тамбовской городской думы 30 ноября депутаты разрешили МУП «Тамбовгортранс» выставить на торги 8,5 тонн проводов троллейбусной сети. За лот рассчитывают получить минимум 2,8 миллиона рублей – примерно 330 рублей за килограмм.Напомним, ранее общественники и сотрудники горадминистрации решили в ближайшее время разобрать контактную сеть по улице Базарной. Всего для сохранения троллейбусного сообщения в Тамбове нужно, по оценке директора «Тамбовгортранса» Игоря Ярцева около миллиарда рублей – и на такие траты власти не пойдут. Более того, для окупаемости перевозок потребовалось бы увеличить стоимость проезда минимум до 86 рублей.Сейчас троллейбусные сети изношены на 60%, а из 12 машин по маршрутам выходит только 4. Упадок этого вида транспорта в Тамбове связывают с банкротством производителя троллейбусов («Завода имени Урицкого» в городе Энгельс) и проигранным соперничеством с автобусами.Несмотря на эти проблемы, активисты города продолжают борьбу за сохранение тамбовского троллейбуса. Так, недавно они подали коллективное заявление в аппарат Следственного Комитета РФ о возбуждении уголовного дела по факту «разрушения троллейбусного движения», и как следствие – «отравления города выхлопными газами». Виновными в закрытии троллейбусных маршрутов и демонтаже контактных сетей назвали тамбовскую администрацию.



