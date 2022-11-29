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«Тамбовгортранс» продаст 8,5 тонн проводов троллейбусной сети
Сегодня, 09:19
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На заседании Тамбовской городской думы 30 ноября депутаты разрешили МУП «Тамбовгортранс» выставить на торги 8,5 тонн проводов троллейбусной сети. За лот рассчитывают получить минимум 2,8 миллиона рублей – примерно 330 рублей за килограмм.
Напомним, ранее общественники и сотрудники горадминистрации решили в ближайшее время разобрать контактную сеть по улице Базарной. Всего для сохранения троллейбусного сообщения в Тамбове нужно, по оценке директора «Тамбовгортранса» Игоря Ярцева около миллиарда рублей – и на такие траты власти не пойдут. Более того, для окупаемости перевозок потребовалось бы увеличить стоимость проезда минимум до 86 рублей.
Сейчас троллейбусные сети изношены на 60%, а из 12 машин по маршрутам выходит только 4. Упадок этого вида транспорта в Тамбове связывают с банкротством производителя троллейбусов («Завода имени Урицкого» в городе Энгельс) и проигранным соперничеством с автобусами.
Несмотря на эти проблемы, активисты города продолжают борьбу за сохранение тамбовского троллейбуса. Так, недавно они подали коллективное заявление в аппарат Следственного Комитета РФ о возбуждении уголовного дела по факту «разрушения троллейбусного движения», и как следствие – «отравления города выхлопными газами». Виновными в закрытии троллейбусных маршрутов и демонтаже контактных сетей назвали тамбовскую администрацию.
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