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В Тамбовской области частично вводят дистанционное обучение
Сегодня, 09:25
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В Тамбовской области складывается сложная эпидемиологическая ситуация. В частности во многих школах Тамбова вводится дистанционное обучение, ограничения также вводятся и в отношении режима работы Казачьей кадетской школы-интерната имени графа И.И. Воронцова-Дашкова, Многопрофильного кадетского корпуса имени Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С. Демина.
«Меры приняты в связи распространением сезонных вирусных заболеваний и для разобщения детских коллективов», — отметила и.о. министра образования и науки области Татьяна Котельникова.
На 4 административных территориях отмечено превышение среднеобластных значений заболеваемости ОРВИ (г.Тамбов - 212,8 на 10 тыс. населения, г.Рассказово – 145,7 на 10 тыс. населения, Инжавинский район – 130 на 10 тыс.населения, г. Мичуринск – 121,1 на 10 тыс. населения).
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