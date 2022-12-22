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Здание кооперативного техникума могут выставить на продажу
Сотрудники кооперативного техникума Тамбовского облпотребсоюза обратились к Главе Тамбовской области с просьбой обратить внимание на проблему учебного заведения, которая может возникнуть в связи с продажей здания.
Проблема связана с долгами облпотребсоюза, который является учредителем техникума с советских времён.«Всё собственное хозяйство, включавшее оптовые базы, консервные заводы, автохозяйство, столовые, магазины, пионерский лагерь, два общежития (кооперативного техникума и училища) и др. давно проданы. А деньги, если их не направлять в дальнейшее развитие, имеют свойство заканчиваться. И сейчас наш учредитель вновь имеет долги. Как мы поняли, единственным выходом из создавшегося положения и.о. председателя Совета Ермолаева Людмила Петровна видит продажу здания техникума. Только коллектив не согласен с решением членов Совета облпотребсоюза»,
- написали в своем обращении сотрудники техникума.
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Сотрудники кооперативного техникума Тамбовского облпотребсоюза обратились к Главе Тамбовской области с просьбой обратить внимание на проблему учебного заведения, которая может возникнуть в связи с продажей здания.
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