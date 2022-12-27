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В сети выложили расписание тамбовского праздничного «ДедМоробуса»
Вчера, 16:22
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«Тамбовгортранс» опубликовал в соцсетях расписание движения праздничного «ДедМоробуса». Этот автобус украшен в новогоднем антураже, а внутри него для пассажиров будут проходить развлекательные программы.
29 декабря «ДедМоробус» отправится с остановки «Динамо» в 13:29, и проследует по маршруту №1 до 16:50.
30 декабря – на том же маршруте, в период 13:29-18:35.
Пассажиры праздничного автобуса увидят выступление кукольных персонажей. Для детей в салоне заготовлены сюрпризы и сладкие презенты.
Отметим, всего в Тамбове курсирует десять «ДедМоробусов». Они вышли в рейс 26-го декабря. Таким образом, праздничная программа ожидает и тех, кто будет ехать на автобусах по маршрутам №№ 23, 55, 56 и 57.
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