|
|
Роспотребнадзор оценил ситуацию с ОРВИ в Тамбовской области как напряжённую
Тамбовское областное управление Роспотребнадзора охарактеризовало ситуацию с ОРВИ в регионе как напряжённую. Так, на прошлой неделе признаки заболевания были выявлены у 13 847 человек, на этой – ещё у более чем 11 500 человек.
Из-за роста заболеваемости в Тамбове продлили дистанционное обучение для старшеклассников. Для учащихся же 1-4 классов на неделю раньше отпустили на каникулы.
При этом у 382 человек зафиксировали признаки свиного гриппа. Ситуация с этим заболеванием пока не критична. Чтобы оставаться здоровым в новогодние праздники, в Роспотребнадзоре порекомендовали следовать правилам профилактики:– В первую очередь следует сократить время нахождения в местах с большим скоплением людей. Носить маску. Избегать людей с признаками заболевания. Если почувствовали недомогание, оставаться дома, вызвать врача,
– сказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Татьяна Малова.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Тамбовское областное управление Роспотребнадзора охарактеризовало ситуацию с ОРВИ в регионе как напряжённую. Так, на прошлой неделе признаки заболевания были выявлены у 13 847 человек, на этой – ещё у более чем 11 500 человек.
«Тамбовгортранс» опубликовал в соцсетях расписание движения праздничного «ДедМоробуса». Этот автобус украшен в новогоднем антураже, а внутри него для пассажиров будут проходить развлекательные программы.
Проект «Вкусные пятницы», запущенный Россельхозбанком с помощью цифровой платформы Своё Родное, предоставляет возможность приобрести вкусную фермерскую продукцию, не выходя из офиса напрямую у производителя. Проект становится все более популярным: с апреля 2022 года было организовано более
По инициативе депутатов контрольно-счетная палата провела проверку расходования средств в рамках инвестпрограммы по развитию коммунальной инфраструктуры за 2021 год. Объем инвестиций по развитию системы водоотведения с учетом модернизации объектов водоснабжения составил 46,8 млн руб. Источником
По сообщению пресс-службы Правительства Тамбовской области, в регионе назначили пять новых министров:
Депутат Тамбовской городской Думы Ольга Леонова подала заявление о сложении полномочий. В заявлении она указала, что хочет сделать это по собственному желанию.
В Мичуринске прошли памятные мероприятия, посвященные очередной годовщине ввода советских войск в Афганистан.
Россельхозбанк продолжил тренд по ежегодному обновлению собственного рекорда по объёму выдач АПК за аналогичный период предыдущего года. В 2022 году банк в регионе на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года нарастил выдачи заёмных средств АПК по льготной ставке – до 16,8 млрд рублей. На
Мичуринская организация ветеранов Афганистана продолжает популяризировать воинов, которые прошли дорогами Афганистана, Чечни, Сирии.
Принято Постановление Правительства Тамбовской области о предоставлении мобилизованным гражданам и членам их семей права на получение бесплатной юридической помощи. В решении юридических вопросов помогут специалисты Правительства региона, исполнительных органов власти, а также сотрудники
24 декабря в Тамбове в Пушкинской библиотеке прошёл день знакомства с Индией – «Намастэ, Бхарат!». Именно этим мероприятием центр «Белый Слон», развивающий дружбу и обмен опытом с азиатскими странами, открывает своё индийское направление.
ХК «Тамбов» сыграл последний домашний матч в 2022 году – против казанского «Барса». Матч завершился победой тамбовчан со счётом 3:2.
С июля 2023 года система органов ЗАГС Тамбовской области полностью перейдёт на электронную реестровую модель предоставления госуслуг. Таким образом, больше не нужно будет оформлять документы в бумажном виде.
Сотрудники кооперативного техникума Тамбовского облпотребсоюза обратились к Главе Тамбовской области с просьбой обратить внимание на проблему учебного заведения, которая может возникнуть в связи с продажей здания.
На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение по досрочному прекращению полномочий депутатов и ликвидации трех сельсоветов Тамбовского района, которые присоединили к Тамбову. Речь идет о Цнинском, Бокинском и Покрово-Пригородном сельсоветах.
«Россельхозбанк» подал иск в Арбитражный суд Тамбовской области, чтобы тот признал банкротом депутата Облдумы и бывшего ректора ТГУ имени Державина Владислава Юрьева.
Полицейские раскрыли кражу 38 тонн сои с полей агрохолдинга на территории Рассказовского района. Как отметили представители хозяйства, ущерб от пропажи партии зернобобовых составил около 3 миллионов рублей.
Сегодня в 16.00 на площади В. Ленина в Тамбове пройдет «Праздник Ёлки», на котором будет дан старт новогодней иллюминации. В 16.30 одновременно в городах и районах региона зажжется праздничная новогодняя иллюминация.
Тамбовская праздничная программа перед новогодними праздниками удивит горожан необычными мероприятиями. Так, 31 декабря в 16:00 в парке культуры и отдыха пройдёт концерт «Новогодний разгуляй» (0+).
В Тамбове на перекрёстке улиц Чичерина и Рылеева сделали новый регулируемый пешеходный переход. На нём установлены светофор с дополнительной секцией с белым изображением пешехода: оно напоминает водителям о том, что на пути могут появиться люди, которых надо пропустить.
Региональный оператор по обращению с ТКО в Тамбовской области АО «Тамбовская сетевая компания» начинает установку специальных контейнеров для раздельного сбора отходов на контейнерных площадках региона. Всего в Тамбове, Рассказово, Мичуринске, Котовске и Цнинском сельсовете таких контейнеров будет