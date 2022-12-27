Проект Тамбовской Епархии не вписывается в исторический облик Казанского монастыря 0 Депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову поступил ответ из Правительства Тамбовской области по вопросу планов Тамбовской Епархии РПЦ огородить Казанский монастырь шестиметровой каменной стеной.

«Отслужившие» в праздники Новогодние ёлки отправят на тамбовский ипподром 0 «Тамбовская сетевая компания» снова присоединится к Всероссийской экологической акции «Елки, палки и щепа». По инициативе Общероссийского Движения «ЭКА» в регионах России стартует ежегодная экологическая акция «Елки, палки и щепа» по сбору новогодних елок с целью отправки их на переработку.

К решению проблем загрязнения окружающей среды «Токарёвской птицефабрикой» подключился ОНФ 0 Тамбовская региональная общественная экологическая организация имени И.В. Мичурина сообщает, что проблемой загрязнения окружающей среды в результате деятельности ОАО «Токарёвская птицефабрика» экологи дальше будут заниматься совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ). 27 декабря этот вопрос

Жителю посёлка Строитель дали 9 лет колонии строгого режима за убийство гражданской супруги 0 40-летний мужчина из посёлка Строитель признан виновным в убийстве сожительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

На региональном конкурсе «Мисс Талант» победила молодая гимнастка 0 Вечером 20 декабря прошёл второй промежуточный этап конкурса красоты «Мисс Тамбовская область» (12+) под названием «Мисс Талант». Восемь девушек демонстрировали свои творческие навыки, такие как поэзия, пение, юмор и художественная гимнастика.

Роспотребнадзор оценил ситуацию с ОРВИ в Тамбовской области как напряжённую 0 Тамбовское областное управление Роспотребнадзора охарактеризовало ситуацию с ОРВИ в регионе как напряжённую. Так, на прошлой неделе признаки заболевания были выявлены у 13 847 человек, на этой – ещё у более чем 11 500 человек.

В сети выложили расписание тамбовского праздничного «ДедМоробуса» 0 «Тамбовгортранс» опубликовал в соцсетях расписание движения праздничного «ДедМоробуса». Этот автобус украшен в новогоднем антураже, а внутри него для пассажиров будут проходить развлекательные программы.

Россельхозбанк провел более 50 Вкусных пятниц в Тамбовской области 0 Проект «Вкусные пятницы», запущенный Россельхозбанком с помощью цифровой платформы Своё Родное, предоставляет возможность приобрести вкусную фермерскую продукцию, не выходя из офиса напрямую у производителя. Проект становится все более популярным: с апреля 2022 года было организовано более

Выявлены нарушения в реализации водоканалом инвестпрограммы 0 По инициативе депутатов контрольно-счетная палата провела проверку расходования средств в рамках инвестпрограммы по развитию коммунальной инфраструктуры за 2021 год. Объем инвестиций по развитию системы водоотведения с учетом модернизации объектов водоснабжения составил 46,8 млн руб. Источником

В Тамбовской области назначили пять новых региональных министров 0 По сообщению пресс-службы Правительства Тамбовской области, в регионе назначили пять новых министров:

Ольга Леонова из «Родины» решила сложить полномочия депутата гордумы 0 Депутат Тамбовской городской Думы Ольга Леонова подала заявление о сложении полномочий. В заявлении она указала, что хочет сделать это по собственному желанию.

25 декабря - очередная годовщина ввода советских войск в Афганистан 0 В Мичуринске прошли памятные мероприятия, посвященные очередной годовщине ввода советских войск в Афганистан.

Россельхозбанк в 2022 году профинансировал АПК Тамбовской области на 21,5 млрд рублей 0 Россельхозбанк продолжил тренд по ежегодному обновлению собственного рекорда по объёму выдач АПК за аналогичный период предыдущего года. В 2022 году банк в регионе на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года нарастил выдачи заёмных средств АПК по льготной ставке – до 16,8 млрд рублей. На

Мобилизованные тамбовчане и члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь 0 Принято Постановление Правительства Тамбовской области о предоставлении мобилизованным гражданам и членам их семей права на получение бесплатной юридической помощи. В решении юридических вопросов помогут специалисты Правительства региона, исполнительных органов власти, а также сотрудники

Тамбовчане познакомились с культурой Индии 0 24 декабря в Тамбове в Пушкинской библиотеке прошёл день знакомства с Индией – «Намастэ, Бхарат!». Именно этим мероприятием центр «Белый Слон», развивающий дружбу и обмен опытом с азиатскими странами, открывает своё индийское направление.

ХК «Тамбов» победил в последнем домашнем матче этого года 0 ХК «Тамбов» сыграл последний домашний матч в 2022 году – против казанского «Барса». Матч завершился победой тамбовчан со счётом 3:2.

ЗАГСы Тамбовской области полностью перейдут на электронную модель предоставления услуг 0 С июля 2023 года система органов ЗАГС Тамбовской области полностью перейдёт на электронную реестровую модель предоставления госуслуг. Таким образом, больше не нужно будет оформлять документы в бумажном виде.

Здание кооперативного техникума могут выставить на продажу 0 Сотрудники кооперативного техникума Тамбовского облпотребсоюза обратились к Главе Тамбовской области с просьбой обратить внимание на проблему учебного заведения, которая может возникнуть в связи с продажей здания.

Депутаты гордумы ликвидировали три сельсовета 0 На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение по досрочному прекращению полномочий депутатов и ликвидации трех сельсоветов Тамбовского района, которые присоединили к Тамбову. Речь идет о Цнинском, Бокинском и Покрово-Пригородном сельсоветах.