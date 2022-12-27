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На региональном конкурсе «Мисс Талант» победила молодая гимнастка
Сегодня, 09:03
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Вечером 20 декабря прошёл второй промежуточный этап конкурса красоты «Мисс Тамбовская область» (12+) под названием «Мисс Талант». Восемь девушек демонстрировали свои творческие навыки, такие как поэзия, пение, юмор и художественная гимнастика.
По информации РИА «ТОП68», больше всех отличились София Чиликина, Жанна Гридина и Владислава Зюкина. Они представили собственную дискотеку, исполнение «I See Red» в платье собственного пошива и гимнастику соответственно.
Победительницей выбрали Владиславу. Теперь ей предстоит выступить в финале «Мисс Тамбовская область», который пройдёт в начале марта 2023 года.
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