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» » В Правительстве Тамбовской области прошли обыски

В Правительстве Тамбовской области прошли обыски

Вчера, 09:31
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В Правительстве Тамбовской области прошли обыски В рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудники УФСБ по Тамбовской области провели обыски и выемки документов в министерстве государственного жилищного, строительного и технического надзора правительства Тамбовской области, а также у и.о. министра Инны Левченко. Заместитель министра задержан.

Источник в Правительстве следующим образом прокомментировал: «Надеемся, что у правоохранительных органов есть весомые основания на подобные «мероприятия». В противном случае, такие действия ничего кроме недоумения не вызывают».
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