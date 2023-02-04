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Юристы разъяснили, какие меры господдержки положены населению в условиях санкций

Сегодня, 10:03
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Юристы разъяснили, какие меры господдержки положены населению в условиях санкцийАссоциация юристов России выпустила методические рекомендации по разъяснению мер государственной поддержки граждан и представителей малого и среднего бизнеса в условиях санкций. Ознакомиться с материалами можно по ссылке.

Рекомендации содержат основные меры поддержки граждан и малого и среднего бизнеса в условиях санкций и частичной мобилизации. Отдельное внимание эксперты проекта уделили мерам поддержки некоммерческого сектора. Юристы не только ответили на самые часто задаваемые вопросы, но и разобрали важные правовые аспекты государственного участия в преодолении россиянами последствий социально-экономических изменений в стране на фоне недружественной политики ряда стран.

Пожалуй, одной из самых неожиданных мер поддержки населения и бизнеса стало решение об автоматическом продлении водительских удостоверений и других разрешительных документов. Российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут продлены автоматически на три года.

Также среди мер следует выделить выплату детям от 8 до 17 лет. Базовый размер выплаты составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.
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