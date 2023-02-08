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Сиделец получил еще один срок за развращение детей
Мужчина, отбывающий наказание в одной из исправительных колоний в Тамбовской области, признан виновным ещё по двум статьям – «Иные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ) и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов» (ст. 242.2 УК РФ). По совокупности приговоров ему назначили наказание в виде 21-го года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
По версии следствия и суда сиделец общался с девочками 8-10 лет, направляем им контент порнаграфического содержания и просил прислать в ответ аналогичные фотографии.
pixabay.com
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