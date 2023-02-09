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Президентский фонд культурных принимает заявки на второй конкурс 2023 года
Сегодня, 09:08
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Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте заявочной кампании на второй конкурс 2023 года. На поддержку проектов в сфере культуры предусмотрено 4 млрд рублей. Заявки принимаются до 20 марта.
В конкурсе могут принять участие негосударственные НКО, коммерческие организации и муниципальные учреждения (кроме казенных), а также индивидуальные предприниматели. Подготовку зарегистрированные на сайте фонда пользователи могут начать уже сейчас, заполнив на портале тестовую заявку, данные из которой можно будет с февраля перенести в основную форму.
Идеи проектов можно представить по девяти тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны/Вехи», «Многонациональный народ», «Мы вместе». Последнее направление нацелено на интеграцию Донбасса и новых территорий в единое культурное пространство страны.
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