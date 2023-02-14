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Суд рассмотрит дело об обороте 4 бочонков с наркотическими веществами
Сегодня, 10:13
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В прокуратуре Тамбовского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении двух тамбовчан. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, совершенные в особо крупном размере).
По версии дознания, двое жителей Тамбова в ноябре 2022 года незаконно приобрели 4 бочки с порошкообразным веществом, в составе которого содержался прекурсор. Указанные бочки они перевезли в домовладение, расположенное в с. Борщевка, где незаконно хранили до момента изъятия сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области.
Согласно заключению эксперта, в четырех бочках находилось вещество, содержащее в своем составе прекурсор наркотических средств и психотропных веществ. Общая масса изъятого правоохранителями вещества составила около 100 кг.
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