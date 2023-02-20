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В Тамбовском профобъединении прошел областной фестиваль «ПРОФиль»
В Тамбовском областном объединении организаций профсоюзов прошел четвертый творческий фестиваль молодых профсоюзных талантов «ПРОФиль», посвященный Дню защитника Отечества. Фестиваль также приурочен к годовщине специальной военной операции Вооруженных Сил России и выражает поддержку российских военнослужащих и членов их семей.
В фестивале приняли участие молодые профсоюзные лидеры, которые не только успешно защищают социально-трудовые интересы работников, но и обладают талантами в различных сферах творчества.
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