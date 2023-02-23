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Тамбовская область — на втором месте по числу жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом
Более 60% жителей региона систематически занимаются физкультурой и спортом. По этому показателю Тамбовская область находится на втором месте в стране. По словам исполняющего обязанности министра спорта региона Павла Грицкова, больше всего занимающихся среди детей и молодежи.
Для привлечения к спорту трудящихся и граждан старшего поколения в 2023 году в регионе пройдет ряд специальных мероприятий. В их числе — спартакиады трудовых коллективов, различные фестивали, в том числе по развитию корпоративного спорта.«На Тамбовщине ежегодно проводится более ста областных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. В них могут участвовать все жители региона, вне зависимости от возраста и спортивной подготовки»,
— сказал Павел Грицков.
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Более 60% жителей региона систематически занимаются физкультурой и спортом. По этому показателю Тамбовская область находится на втором месте в стране. По словам исполняющего обязанности министра спорта региона Павла Грицкова, больше всего занимающихся среди детей и молодежи.
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