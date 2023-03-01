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Сотрудник ТСЖ похитил более 500 тысяч рублей
По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ТСЖ «Центр» в городе Рассказово. Установлено, что в период с января 2022 г. по февраль 2023 г. бухгалтер ТСЖ совершила хищение денежных средств, поступивших от собственников жилых помещений на счет товарищества, в сумме свыше 500 тыс. рублей.
Уголовное дело возбуждено МО МВД России «Рассказовский» по ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере).
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