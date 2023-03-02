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«Долой стереотипы!»: с АСО имени С.В. Рахманинова выступит квартет «Черный Квадрат»
Сегодня, 09:03
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Завтра, 5 марта, в 16.00 в концертном зале «Пигмент» с АСО имени С.В. Рахманинова выступит квартет «Черный Квадрат». Шедевры академической музыки получат новую жизнь в смелых трактовках программы «Долой стереотипы!» (6+).
Квартет «Черный Квадрат» - инструментальный ансамбль, победитель второго сезона телевизионного конкурса «КВАРТЕТ 4Х4» на телеканале Россия Культура.
Квартет «Чёрный Квадрат» имеет собственный музыкальный стиль. Он основан на всеобъемлющем сочетании современных жанров и стилей с классическими традициями, формами, фактурой и правилами инструментовки. Музыканты используют яркие классические темы для создания собственных композиций, действуя в рамках стилей, получивших развитие в ХХ веке: джаз, кроссовер, фьюжн, фанк, латина, фолк, минимализм, неоклассика и другие.
В составе: флейта - Зоя Вязовская, фортепиано - Ольга Кияшкина, контрабас - Ираклий Долидзе, ударные - Игорь Ямпольский.
Пятнадцать лет квартет с успехом гастролирует, выступая на лучших филармонических площадках, а также является постоянным участником международных классических и джазовых музыкальных фестивалей.
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