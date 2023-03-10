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В Тамбовской области продолжается работа по обследованию лесополос
Вчера, 12:05
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В регионе продолжается работа по обследованию и учету мелиоративных защитных лесных насаждений – лесополос. Данная работа началась в 2021 году. По информации регионального министерства сельского хозяйства, обследование лесополос планируется полностью завершить до июля 2023 года.
Учет проводится на основании предоставленных органами местного самоуправления и собственниками земель материалов.
В процессе обследования определяется возрастной, породный и количественный состав деревьев и кустарников в лесополосе, а также их состояние. Полученные данные загружаются в единую базу по стране, контроль осуществляется министерством сельского хозяйства России.
Эксперты сельхозсферы отмечают, что лесополосы на полях обеспечивают защиту земель от разрушения и способствуют повышению их плодородия, получению более высоких урожаев полевых культур, а также увеличению продуктивности сферы животноводства. Лесополосы снижают скорость ветра на полях, что помогает уменьшить испарение влаги с ее поверхности, защищают сельскохозяйственные культуры от засух и суховеев, пыльных бурь и многое другое
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