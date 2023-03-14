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Прокуратурой пресечены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в социальном учреждении
Вчера, 12:14
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Прокуратурой Сосновского района проведена проверка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии в ТОГБСУ СОН «Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
Установлено, что администрацией учреждения не принимались меры по проведению ремонта помещений. Стены, потолки, покрытие пола в прачечной, в жилых комнатах, в помещениях отделения медицинского обслуживания имели дефекты, затрудняющие проведение влажной уборки и дезинфекции, что является нарушением санитарных норм и правил.
В связи с этим по постановлению прокуратуры руководитель дома-интерната привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ. Одновременно прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений.
Во исполнение акта прокурорского реагирования администрацией социального учреждения приняты меры к устранению нарушений, проведен ремонт в части жилых комнат, где проживают граждане, направлено письмо о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта хозяйственных помещений.
Полное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
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